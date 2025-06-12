İstanbul Ataşehir'de hafriyat kamyonunun yola betonlu su döktüğü anlar bir otomobil sürücüsü tarafındananbean kaydedildi.
İstanbul'dan skandal görüntüler geldi. Megakentin önemli ilçelerinden Ataşehir'de çekilen görüntülerde bir hafriyat kamyonunun yaptıkları pes dedirtti.
Görüntülerde seyir halindeki hafriyat kamyonunun yola betonlu su döktüğü görüldü. O anlar bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedilirken görüntüler büyük tepki çekti.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da hafriyat kamyonu betonlu suyu yola döktü - Son Dakika
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