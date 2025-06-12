İstanbul\'da hafriyat kamyonu betonlu suyu yola döktü

İstanbul Ataşehir'de hafriyat kamyonunun yola betonlu su döktüğü anlar bir otomobil sürücüsü tarafındananbean kaydedildi.

İstanbul'dan skandal görüntüler geldi. Megakentin önemli ilçelerinden Ataşehir'de çekilen görüntülerde bir hafriyat kamyonunun yaptıkları pes dedirtti.

BETONLU SUYU YOLA DÖKTÜ

Görüntülerde seyir halindeki hafriyat kamyonunun yola betonlu su döktüğü görüldü. O anlar bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedilirken görüntüler büyük tepki çekti.