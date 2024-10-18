İstanbul'da Hırsızlık Yapan İki Kadın Tutuklandı

3.Sayfa

İstanbul'da müşteri gibi girdikleri kuyumcularda gözüne kestirdikleri ziynet eşyalarını el çabukluğuyla çalan 2 kadın önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. Çok sayıda suç kaydı ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da bazı kuyumculara müşteri gibi giren 2 kadın hırsız ziynet eşyalarına baktı. Bu sırada kadınlardan biri çalışanı oyalarken, diğeri de tezgahta bulunan altını önce avucunun içine sakladı ardından da el çabukluğuyla fark ettirmeden çantasına attı. Kuyumculardaki hırsızlık olaylarının üzerine soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada hırsızların bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini belirledi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüpheli kadınların kimliklerini tespit etti. Derya A. (24) ile Berivan K. (22) polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Derya A.'nın 22 suç kaydı bulunduğu, iki ayrı mahkeme tarafından arandığı ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Diğer şüpheli Berivan K.'nin ise önceden 30 suç kaydı bulunduğu, 8 ayrı hırsızlık dosyasından arandığı ve hakkında 8 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin Küçükçekmece'de 2, Fatih'te 2, Esenler'de 1, Bağcılar'da 1, Tuzla'da 1 ve Kartal'da da 1 olmak üzere toplam 8 ayrı hırsızlık olayının faili oldukları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL