İstanbul'da iş yeri kundaklama ve silahlı saldırıların ardından 15 şüpheli yakalandı

İstanbul'da iş yeri kundaklama, silahlı yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs olaylarının aydınlatılmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Eylül'de Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, seyir halindeki araca yönelik motosikletliler tarafından silahla ateş açıldı. Olayda sürücü yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 12 Ekim'de Beşiktaş Balmumcu Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri de saldırganlar tarafından kundaklandı. Saldırganların, olayı gerçekleştirdikleri sırada kullandıkları motosiklet Şişli'de terk edilmiş halde bulundu. Aracın çalıntı olduğu belirlendi. 15 Ekim'de ise Sarıyer'de bulunan bir markete kar maskeli iki şüpheli ateş açtı. Yaralamayla biten olayda, motosikletli iki kişi uzaklaştı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. 2'si Kocaeli'de olmak olmak üzere olaylara karıştığı tespit edilen toplam 15 şüpheli, düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.