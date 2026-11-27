İstanbul'da jandarma baskınında 173 kilo metamfetamin ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu imalathanesine baskınında 173 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Baskında 40 kilogram ham maddeye el konuldu, 1 şüpheli gözaltına alındı; ham maddenin yaklaşık 500 kilogram uyuşturucu üretiminde kullanılabileceği belirtildi.
İstanbul'da jandarma ekiplerinin belirlediği uyuşturucu imalathanesine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 173 kilogram metamfetamin ve 40 kilogram ham madde ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin tespit ettiği imalathaneye düzenlenen baskında 173 kilogram metamfetamin, 40 kilogram ham madde ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Uyuşturucuya ilişkin 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ham maddenin ele geçirilen miktarının yaklaşık 500 kilogram uyuşturucu üretiminde kullanılabilecek düzeyde olduğu belirtildi.
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