İstanbul'da Kaçak Alkol İle Mücadelede Yeni Önlemler Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçak Alkol İle Mücadelede Yeni Önlemler Alındı

İstanbul Valiliği, 2024 yılında sahte alkol ve kaçak içki nedeniyle zehirlenen 110 kişiden 48'inin hayatını kaybettiğini açıkladı. Valilik, kaçak alkol satışına yönelik yeni önlemleri devreye soktu.

14.01.2025 12:29
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 2024 yılında sahte alkol ve kaçak içki nedeniyle 110 kişinin zehirlendiğini bu şahıslardan 48'inin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kaçak içki ve sahte alkol satışına yapan, ölüme sebep olan işletmelere yönelik bir dizi yeni önlem alındığı kaydedildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'da kaçak içki ve sahte alkol kullanımı nedeniyle 2024 yılında 110 kişinin zehirlendiği, bu şahıslardan 48'inin hayatını kaybettiği belirtildi. Bu sorunla mücadele kapsamında tüm kolluk kuvvetleri ve denetim ekiplerinin yaptığı uygulamaların aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, "Ancak bu denetimlerin, kaçak ya da sahte alkol satışının ve kullanımının tümüyle önüne geçmeye yetmediği de ortadadır. İstanbul Valiliği olarak, bu sorunla daha etkili mücadele edebilmek için bir dizi uygulamayı hayata geçirdik. Bu kapsamda; 10 Ekim 2024 tarihinde çıkarılan Valilik Genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 7 gün 24 saat kesintisiz ve belirlenen kalitede görüntü kayıt sistemi zorunluluğu getirildi. Bu genelgeye ek olarak, 10 Ocak 2025 tarihinde yayımladığımız genelgeyle; kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren işletmelerin, yapılacak denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen işletmelerin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan işletmelerin, özel kanunlardaki istisnalar hariç, Mülki İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, işyeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edilecektir. İptal işlemi, ruhsat verme yetkisine sahip idari birimlerle koordineli şekilde yürütülecek olup, kolluk kuvvetleri de konuyla ilgili denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Mülki idare amirleri ve belediye başkanları başta olmak üzere tüm idari birim yöneticileri, genelge hükümlerini uygulamakla yükümlü olup, aksi durumların tespiti durumunda ise ilgili sorumlular hakkında yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde idari işlemler yapılarak, Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Kaçak Alkol İle Mücadelede Yeni Önlemler Alındı - Son Dakika

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