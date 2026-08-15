İstanbul'da Kaçak Silah Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçak Silah Operasyonu

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İstanbul'da iki zanlı gözaltına alındı, 23 tabanca ve 313 mermi ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı, 23 tabanca ve 313 mermi ele geçirildi.

Emniyet kayaklarından alınan bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece ilçesine bağlı Kamiloba ve Kumburgaz mahallelerinde yasadışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstihbarat Şubesi ile ortak yürütülen çalışmalarda, söz konusu mahallelerde belirlenen adreslere dün operasyon düzenlendi. Operasyonda T.Y. ve F.A. adlı 2 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Adreslerdeki aramalarda ise ruhsatsız 23 tabanca, 16 tabanca gövdesi, 16 silah sürgüsü, bu silahlara ait 37 şarjör ve yine aynı silahlara ait 313 mermi ile bir miktar uyuşturucu maddenin ele geçirildiği aktarıldı.

Zanlılar hakkında yapılan incelemelerde; kasten yaralama, tehdit ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen şahıslardan T.Y.'nin 3 ayrı suçtan, F.A.'nın ise 9 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Aramalarda el konulan silah ve mühimmatlar, zincirleme güvenlik prosedürlerinden sonra incelenmek üzere merkezi Küçükçekmece'de bulunan İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'na teslim edilecek.

Yapılacak inceleme ve araştırmaların sonunda, silahların hangi kanun kaçaklarına ve sokak çetelerine pazarlandığı ortaya çıkacak.

Silahlarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. Zanlılar, haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından ilerleyen günlerde adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Kaçak Silah Operasyonu - Son Dakika

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