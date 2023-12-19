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İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: Fildişi, antilop, mamut ve geyik boynuzları ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: Fildişi, antilop, mamut ve geyik boynuzları ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, fildişi, antilop, mamut ve geyik boynuzlarının da aralarında olduğu 52 parça boynuz ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul\'da kaçakçılık operasyonu: Fildişi, antilop, mamut ve geyik boynuzları ele geçirildi
19.12.2023 - 20:19,  Güncelleme: 20:23
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İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: Fildişi, antilop, mamut ve geyik boynuzları ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, fildişi, antilop, mamut ve geyik boynuzlarının da aralarında olduğu 52 parça boynuz ele geçirilirken 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece'de bir iş yerine 15 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda ekipler tarafından nesli tehlike altındaki türlere ait 2 çift bütün halde, 1 çift küçük parçalar halinde 6 bin 162 kilogram dağ keçisi boynuzu ve parçaları, 7 antilop boynuzu, 1 kızıl geyik boynuz parçası, 23 fildişi obje ile 3 bin 260 kilogram fildişi parçaları, balina dişleri, 14 bufalo boynuzundan oluşan çeşitli boy ve ebatlarda toplamda 52 boynuz parçası ele geçirildi. İşyeri yetkilisi bir şüpheli ise gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında "5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet" ve "CITES sözleşmesine aykırılık" suçlarından başlatılan işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan ele geçen dişler ve objeler İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: Fildişi, antilop, mamut ve geyik boynuzları ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: Fildişi, antilop, mamut ve geyik boynuzları ele geçirildi - Son Dakika
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