İstanbul\'da Kar Yağışı Etkili Oldu

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İstanbul'da sabahın erken saatlerinde bazı ilçelerde başlayan kar yağışı Esenler'de de etkili oldu. Kar yağışına yakalanan vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'u yoğun bir kar yağışının beklediğini duyurmuştu. Bugün ise sabahın erken saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yer alan bazı ilçelerde başlayan kar yağışı Esenler'de de etkisini gösterdi. Kimi vatandaşın kar yağışına hazırlıksız yakalandığı görülürken, bazı vatandaşlar ise kar yağışı altında yürümekte zorluk çekti. - İSTANBUL