İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı, trafik durma noktasına geldi
Cevizlibağ'daki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul'da aniden bastıran kar yağışı nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ'da yoğunluk nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı saat 16.00 sıralarında şiddetini arttırdı. Bir çok ilçe beyaza bürünürken, trafik kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi. Cevizlibağ'da da trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların güçlükle ilerlediği görülürken, Cevizlibağ'daki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Felç Etti - Son Dakika
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