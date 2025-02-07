İstanbul'da Kauçuk İmalathanesinde Yangın

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İstanbul'da kauçuk imalathanesinden alevler yükseldi

Yoğun dumanın çıktığı imalathane dron ile görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de çıkan yangında bir kauçuk imalathanesinden alevler yükseldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yoğun dumanın çıktığı imalathane havadan görüntülendi.

İstanbul'da Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesindeki Çevre Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 katlı kauçuk imalathanesinde saat 09.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada içerde bulunan bazı işçiler kendilerini dışarı atarken, 3 işçi de çatıya çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, çatıda mahsur kalan 3 işçi ise itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. İtfaiyenin çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına da devam ediliyor. Öte yandan yoğun dumanın yükseldiği imalathane havadan görüntülendi.