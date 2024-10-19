İstanbul'da Kuyu-36 Operasyonu: 157 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da, geçtiğimiz günlerde iki ayrı hasım suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 'Kuyu-36' adı verilen operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı. Yapılan incelemelerde çete üyeleri, cezaevindeki tetikçilerin ailelerine para aktardığı bilgisine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmişte birlikte hareket eden ve çıkar çatışması nedeniyle daha sonra birbirine hasım olan iki ayrı çeteye yönelik operasyon düzenlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan ve 'Kuyu-36' adı verilen operasyonda, elebaşılığını yurt dışında tutuklu B.B. ve B.C.G'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü üyelerinin faaliyetleri çökertilmişti.

Polis ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takiplerde örgütün sözde yöneticilerinin de aralarında yer aldığı çok sayıda çete ferdinin kimlik ve adresleri tek tek belirlendi.

İş insanları çeteden medet ummuş

Çalışmalarda, iş insanlarının kendilerine rakip olarak gördükleri, aralarında alacak verecek meseli olan kişileri korkutmak için suç örgütleriyle bağlantı kurduklarını ortaya çıkaran polis, bazı silahlı eylemlerin de bu gerekçe ile gerçekleştiğini tespit etti.

Çete, cezaevindeki tetikçilerin ailelerine para aktarmış

Emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, suç örgütlerinin benzer suçlardan cezaevlerinde bulunan üyeleri ve ailelerine de moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak, irtibatlarını koparmamaları için para yatırdıklarını belirledi.

Haraç parası not defterinde

İncelemelerde, haraçtan elde edilen paranın bir kısmını hapishanedeki üyelerine gönderen zanlıların bunları da bir deftere not aldıkları öğrenildi.

Geniş çaplı çalışmalarını tamamlayan organize polisi, 14 Ekim Pazartesi günü yeni bir operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında çok sayıda sözde suç örgütü yöneticisinin de bulunduğu 157 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ve çok sayıda savcı tarafından ifadesi alınan şüphelilerden 43'ü savcılıkla serbest bırakılırken 99'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 15'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturmanın geçmişi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube polisi, çalıntı motosiklet ve araç ve araçlarla 100'ün üzerinde farklı eyleme karıştıkları saptanan çete üyesi şüphelilerin, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, yağma amaçlı tehdit, silah ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit ve mala zarar verme suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar sonucunda iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanmıştı.

Baskın yapılan evlerdeki aramalarda ise 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 uzun namlulu tüfek, 2 el bombası, 2 çelik yelek, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirilmişti. - İSTANBUL