İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı. Lodosun öğleden sonra etkisini artırması beklenirken, İDO ve Şehir hatlarında bazı seferler iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı. Küçükçekmece'de lodos nedeniyle dalgalar kıyıyı dövdü. Lodosun öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle İDO ve Şehir hatlarında bazı seferler iptal edildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle İDO'da saat 11.45'de yapılacak Yalova-Yenikapı, saat 14.50 Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, saat 18.00 Yenikapı-Bandırma seferleri iptal edildi.

Şehir hatları seferlerinde ise, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, 11.10 Adalar Beşiktaş Hattı Seferi, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, 12.05 Adalar-Kadıköy Kabataş seferleri iptal edildi.