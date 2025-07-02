İstanbul'da Miting Sonrası Gözaltılar: 8 Kişi Serbest

İstanbul Saraçhane'de tüm uyarılara rağmen dağılmayarak polis ekiplerine yabancı madde attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 42 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nce Saraçhane'de yapılan miting sonrası bir grup uyarılara rağmen dağılmak istememiş, dün akşam meydana gelen olaylarda polis ekiplerine su şişesi ve yabancı maddeler atan gruba müdahale edilmiş, müdahale sırasında 42 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyete götürülen 8 şüphelinin serbest bırakıldığı, 34 şüphelinin işlemlerine devam edildiği öğrenildi. - İSTANBUL