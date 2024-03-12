İstanbul\'da terör örgütü MLKP\'ye yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve TEM ekiplerince sol terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon düzenlenmiş, haklarında yakalama kararı bulunan 9 şüpheli 9 Mart'ta tek tek yakalanarak gözaltına alınmıştı. Söz konusu örgüt fertlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 9 zanlıdan 6'sı Cumhuriyet Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen A.Ö., H.İ. ve Ö.A. isimli 3 örgüt mensubu ise "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütünün propagandasını yapmak suçlamalarıyla tutuklandı. İstanbul'da aynı örgüte yönelik en son operasyon, 22 Eylül 2023'te başlatılmış, zincirleme baskınlarda 12 kişi gözaltına alınmıştı. - İSTANBUL
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İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MLKP'ye üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı. Diğer 6 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu operasyon, 22 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen zincirleme baskınların ardından yapılan en son operasyondur.
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