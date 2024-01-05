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İstanbul'da Mossad'a çalıştıkları iddia edilen 26 şüpheli tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Mossad'a çalıştıkları iddia edilen 26 şüpheli tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı

Uluslararası casusluk faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan ve Mossad'a çalıştıkları iddia edilen 26 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Diğer 8 şüphelinin ise sınır dışı edilme işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

İstanbul\'da Mossad\'a çalıştıkları iddia edilen 26 şüpheli tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı
05.01.2024 - 18:24,
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Uluslararası casusluk faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştıkları iddia edilen ve adliyeye gönderilen şüphelilerden 26'sı tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Türkiye'de ikamet eden Filistinli ve İsrailli aileler ile aktivistler başta olmak üzere yabancı uyruklulara yönelik İsrail İstihbarat Servisi Mossad adına uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabileceği belirlenen toplam 46 şüpheli belirlenmişti. Konuya ilişkin 34 şüpheli ise geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

26 şüpheliye tutuklama talebi

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılık işlemleri tamamlanan 26 şüpheli, 'askeri ve siyasal casusluk' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Diğer 8 şüphelinin ise sınır dışı edilme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Mossad'a çalıştıkları iddia edilen 26 şüpheli tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı - Son Dakika


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