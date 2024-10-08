İstanbul'da Motosiklet Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Motosiklet Denetimi

Geniş Video İzle

İstanbul'da motosikletli sürücülere yönelik geniş çaplı denetim yapıldı, ceza uygulamaları gerçekleşti.

08.10.2024 02:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında motosikletli şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi. Beyoğlu'nda yapılan uygulamada "dur" ihtarına uymayan motosikletlinin artçısı eliyle plakaya kapattı, sürücü ise uygulamadan kaçtı.

İstanbul Emniyet Müdürülüğü, Beyoğlu, Fatih, Beşiktaş, Zeytinburnu, Bakırköy, Sarıyer, Kadıköy, Maltepe, Ümraniye ve Üsküdar'da motosikletli şahıslara yönelik uygulama yaptı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uygulama noktalarında, ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yaptı.

Uygulamada durdurulan motosikletler, ekipler tarafından didik didik arandı. Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama kontrollerini gerçekleştirerek üst araması yaptı.

Beyoğlu Hasköy'de yapılan denetimlerde, kask takmayan 3 sürücüye kişi başı 690 TL ceza kesilirken "dur" ihtarına uymayan 34 GGT 322 plakalı motosiklete, "dur" ihtarına uymama, kask takmama ve tehlikeli şerit değiştirmekten 2 bin 650 TL ceza kesildi. Bir motosiklet sürücüsü ise polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken sürücünün arkasında oturan şahıs eliyle plakayı kapattı.

Saat 22.00'de başlayan uygulama 00.00 saatlerinde son buldu.

İstanbul\'da Motosiklet Denetimi
Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Politika, Güvenlik, İstanbul, Olaylar, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Motosiklet Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:36 Narin Güran’ın ailesinden ’Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti’ haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama Narin Güran'ın ailesinden 'Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama
23:12 Muşlu çiftçi, tarlasına mantar toplamaya gitti bakın ne buldu Muşlu çiftçi, tarlasına mantar toplamaya gitti bakın ne buldu
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
10:05 Diddy’nin annesi Janice Combs, oğlunun masum olduğunu ve kamuoyu tarafından linç edildiğini söyledi Diddy'nin annesi Janice Combs, oğlunun masum olduğunu ve kamuoyu tarafından linç edildiğini söyledi
09:49 ’’Ağrım var’’ deyince kamerayı inceleyen arkadaşları, gördüklerine inanamadı ''Ağrım var'' deyince kamerayı inceleyen arkadaşları, gördüklerine inanamadı
09:42 Bitcoin 2024’te en iyi performans gösteren finansal varlık oldu Bitcoin 2024'te en iyi performans gösteren finansal varlık oldu
09:38 Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı
09:34 Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi
09:30 Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 03:11:20. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Motosiklet Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.