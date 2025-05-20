İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti - Son Dakika
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İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

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İstanbul\'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

İstanbul'daki bir ilkokulda öğretmen, tahtaya kaldırdığı öğrencisine şiddet uyguladı. Öğretmenin saçından tuttuğu öğrencisine, "Seni var ya gebertirim. Bu sınıfta 3-4 tane pislik var, sen de onlardan birisin." dediği duyuldu.

20.05.2025 20:08
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İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir ilkokulda skandal görüntüler kaydedildi. Bir öğretmen tahtaya kaldırdığı öğrencisine şiddet uyguladı.

"SENİ GEBERTİRİM"

Çok korkan öğrencinin öğretmenine, "Ben bir şey yapmadım" dediği görülürken, öğretmenin öfkesi uzun süre geçmedi. Öğretmenin öğrencisine, "Seni var ya böyle gebertirim, o saçını dolarım senin ben. Bu pisliği senin başlattığının farkındayım. Okulda bu tarz iğrençlikler, boşboğazlık oluyor. Sınıfı karıştırıyor, dersin akışını bozuyor." dediği duyuldu.

SAÇINI ÇEKTİĞİ ÖĞRENCİSİNE HAKARET ETTİ

Saçından çektiği öğrencisine bir yandan da hakaret eden öğretmen, "Bu sınıfta 3-4 tane pislik var. Sen de onlardan birisin. Sınıfta saçma sapan hareketler yapma." dedi. Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

İstanbul\'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Pendik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Halis demir:
    bazı aileler çocuğuna saygı ve sevgiyi veremiyor suçlu öğretmen oluyor onlarında bir sabrı var 211 31 Yanıtla
  • BOZOK T.i.T:
    Ellerin dert görmesin hoca.. dayak cennetten çıkmadır.. öyle kudurmuş veletler varki asla tatlı dilden anlamiyorlar 168 23 Yanıtla
  • n5685244:
    Görevi kötüye kullanan memur lar için caydırıcı ceza gelmeli . okuduk istediğinizi yaparız olmasın 26 154 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    ogretmeni cildirtmislar belli 96 14 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Öğretmen o hale nasıl geldi acaba? O da bir insan değil mi? Sonunda öğretmenler de zıvanadan çıktı. Öyle öğrenciler var ki dersleri sabote ediyor. Tüm sınıfın öğrenim hakkını engelliyor. 87 9 Yanıtla
  • sadullah nas:
    araştırılmalı hangisinin sicili bozuksa atılmalıdır 51 26 Yanıtla
  • Hacı Mehmet Baş:
    Hocalar Hakli Avm ler de ögrencileri görüyoruz. Maşallah hepsi demeyelim düzgün olanlar da var ama geneli ahlak yoksunu. 71 4 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    öğretmen haklı kardeşim. nesil öyle bi hale geldiki evinde 2 çocugunu zaptedemeyen aileler okulda sabahtan akşama kadar yüzlerce ögrenciye sahip çıkmaya çalısan öğretmeni eleştiremez. evde saygıyı ogretmemiş ana baba sslmıslar okula öğretmenden saygı oğretmesini de bekleyemez. eğitim evde başlar. biz de okullarda ne dayaklar yedik ama hak ettik. dersin ortasında saçma sapan işler yapıp dersi kaynatıp bütün sınıfın hakkına girmek asıl o daha büyük saygısızlık. öğretmen haklı. eline sağlık 58 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Biz eskiden hep böyle eğitim gördük. Sürekli dayak, hakaret. Cep telefonu yoktu. Bişeyler kayda alınamıyordu ama idareye bildirilse de sonuç alınamıyordu. Çünkü öğretmenlerin çoğu şiddet uyguluyordu. Okul müdürünün kendisi dahil. Bir zaman sonra biz çocuklar buna alışmış, bunu kabullenmiş oluyorduk. Şimdi en ufak kötü söz veya fiziki müdahelede ortalık ayağa kalkıyor. Bakanlık soruşturma başlatıyor. Eskilerin günahı neydi. Şiddet, baskı şimdi mi suç sayılmaya başlandı acaba. 42 9 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Bizim zamanımızda öğretmene saygı vardı korkulurdu öğretmenden sınıfa girince sessizlik olurdu herkes öğretmeni dinlerdi. Şimdi ki nesil öylemi saygısız ağzı bozuk 8-9 yaşındaki çocuğu yavru kediye eziyet ederek sevmemesi gerektiği konusunda uyardım ölmüş anneme küfür etti bırakın öğretmenleri annenin babanın veremediği terbiyeyi saygıyı onlar versin ellerin dert görmesin hocam iyi yapmışsın. 46 2 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Hep öğretmene kabahat bulmamak lazım.Ne yaptı yada yaptılar da öğretmen o dereceye geldi bakalım.Ana baba terbiyesi yok çoğu çocukta şimdi. 35 2 Yanıtla
  • Murat Uzunkaya:
    Hocam seninle beraberiz. Ellerine sağlık. 33 3 Yanıtla
  • Sabri Kiper:
    O çocuk adı üstünde bu senin çocugun da olabilir acaba senin çocuguna bunu yapsa kim bilir neler yapardın 2 27 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Sınıfta mahremiyet bırakmayan öğrenciler. Öğretmeni çıldırtan öğrenciler. 22 3 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Okullar, öğrenciler için eğlenme, sosyalleşme, oyun oynama yeri gibi. Eğitim sil baştan tasarlanmalı. Hemen önümüzdeki yıldan başlayarak lise zorunlu olmaktan çıkarılmalı. Ortaokulda isteyen çıraklığa gitmeli. 20 3 Yanıtla
  • 123456mm:
    Video nasıl çekilmiş acaba. Öğretmeni haklı bulduğum için değil ama bu halde video nsıl çekilmiş acaba. Kumpas kurulmuş öğretmene ama o da yemi yutmuş 16 2 Yanıtla
  • M. Yıldız:
    Öğretmen ne yapsın Anne babanın öğretmediği terbiyeyi saygıyı öğretmenim öğretecek... Çocuğunla insan gibi ilgilenme sonra öğretmen şiddet uyguladı.... Anne baba suçlu 16 2 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Üniversitelerin yüzde altmışı kapatılmalı. Zincir marketlerde, inşaatlarda, fabrikalrda, tarlada çalışmak için üniversite okumaya gerek yoktur. 16 2 Yanıtla
  • Mehmet Türk:
    Kimse kimseye durup dururken şiddet uygulamaz hakaret etmez hele ögretmense asla 14 3 Yanıtla
  • Hasan Kara:
    öğretmen haklı diyenler acaba sizin çocuğun başına gelseydi aynı durum acaba genede öğretmen haklı dermiydiniz.. 3 12 Yanıtla
  • Erkan null:
    Haklısın ogretmenim haklısın.Vardir bunu hak eden kendini bilmezler.Insaninda bir sabrının sınırı var. Her türlü saygısızlığı yapar sonrada hak hukuk pesinde koşarlar. 9 2 Yanıtla
  • Ali İhsan Eynihan:
    GİZLİ ÇEKİMLER MAHKEMEDE KANIT OLARAK KABUL EDİLMEZKEN, OKULDA GİZLİ ÇEKİM DELİL KABUL EDİLİRMİ. NE YAPTILARDA ÖĞRETMENİ BU HAAALE GETİRDİLER. BAZEN HAKEDENE GEREKLİ CEZA VERİLMELİ. 5 1 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Her sınıfta muhakkak bir kaç tane pislik var öğretmen çok haklı bir çok veli çocuklarını salmış sahiplenmiyor bile 2 1 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    bu kaltağı derhal görevden alın 0 1 Yanıtla
  • Mehmet Karakoc:
    Bir cocugun ilk mektebi evidir, evdeki sımarık ahlaksız ipe sapa gelmeyen saygısız veletleri, okula gönderip ögretmenin başına musallat diyoruz, şiddete karşıyım, ama insan psikolojısınıde bilmek lazım, hocalarımızda taş degil, biraz hürmet,,giyimine süsüne püsüne verdiğiniz özeni dersinize verseniz emin olun, başaramayacagınız iş yoktur gençler cocuklar 0 0 Yanıtla
  • 008294:
    en büyük öğretmen anne babadır sen evde çocuğuna saygıyı sevgiyi ogretmezsen olacağı bu ogretmenin suçu yok 0 0 Yanıtla
  • Süper Çocuk:
    Burada hocayı eleştirenler; Önce çocuklarınıza saygılı olmayı, edepli olmayı, oturmayı/kalkmayı, adabı muaşereti kısacası insan olmayı öğretin. Ki öğretmen bu hale gelmesin.Çocuğunuz okulda eğitim için gelen öğrenci gibi davransın, buna rağmen şiddet uygulayan öğretmen olursa(ki olmaz) ona MEB gerehini yapar merak etmeyin. Evde 1-2 çocuğa tahammül edemeyenler, öğretmenin -birçoğu ailesi tarafından şımartılmış- 30-40 öğrenciyle baş etmesini bekliyor! Öğretmenin eline sağlık! 0 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Çocukların çoğu ahlaktan edepten yoksun sebebi ise veliler Allah öğretmenlerin yardımcısı olsun inşallah 0 0 Yanıtla
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