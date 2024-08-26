İstanbul'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 11 Tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 11 Tutuklama

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez'in yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik 'Kuyu-20' operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

26.08.2024 08:23
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Organize Suç Örgütüne yönelik "Kuyu-20" operasyonlarında elebaşlarının da içerisinde bulunduğu Kani Derici ve Ferit Bilmez ve suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " İstanbul'da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez'in yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik "Kuyu-20" operasyonu düzenlendi. Operasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı ve 11'i de tutuklandı" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez'in yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik "Kuyu-20" operasyonu düzenlendiğini belirterek Operasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandığını ve 11'inin de tutuklandığını açıkladı.

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" diyen Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Tehdit, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Mala Zarar Verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu; 15 adet ruhsatsız tabanca ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 11 Tutuklama - Son Dakika

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