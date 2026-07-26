İstanbul'da Ormana Giriş Yasağı İhlalinde Ceza - Son Dakika
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İstanbul'da Ormana Giriş Yasağı İhlalinde Ceza

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Sultanbeyli'de 513 kişi ormanda piknik yaparken dronla tespit edilip toplam 1.9 milyon lira ceza kesildi.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde ormana giriş yasağını ihlal eden ve ağaçlık alanlarda ateş yakarak piknik yapan 513 kişi, polis dronyla tespit edilerek ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, ormanlık alanlarda yasak dönemlerde piknik ve mangal yapanları yakalamak için harekete geçen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone ile Aydos, Teferrüç Tepe, Uzundere ve Şalgamlı Devlet Ormanları bölgelerinde gece ve gündüz denetimler gerçekleştirdi.

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereği 8 Haziran ve 15 Ekim tarihleri arasında uygulamaya konan yasağı delen kişiler, polisin takibinden kurtulamadı.

Söz konusu ormanlık alanlarda 8 Haziran ile 14 Temmuz tarihleri arasında drone ile denetim yapan polis, yasağa rağmen ormanda piknik yapanlar olduğunu belirledi. Drone görüntülerine yansıyan 513 kişi, hemen motosikletli polis timlerine bildirildi. Motosikletli ekip, tespit edilen noktada söz konusu kişilerin kişinin piknik yaptığını belirledi. Tespit edilen 513 kişiye toplam 1 milyon 900 bin 665 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan kontrollerde 2 ruhsatsız tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 6 kişi hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" kapsamında, 1 şahıs hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" kapsamında adli işlem yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 3 şüphelinin ise gözaltına alındığı aktarıldı. Emniyet ekipleri, ormanlık alanların korunması ve alınan tedbirlere uyulmasının sağlanmasına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Ormana, Çevre, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Ormana Giriş Yasağı İhlalinde Ceza - Son Dakika

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