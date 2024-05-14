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İstanbul'da otomobil ile tır çarpıştı, kaza sonrası panik anları kamerada

İSTANBUL - Basın Ekpreste seyir halinde olan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tıra çarptı. Araç içerisinde bulunan 2 kişiden şoke olurken, olay sonrası yaşananlar kameraya yansıdı.

kaza, dün öğle saatlerinde Başakşehir Basın Ekpres yolunda gerçekleşti. iddiaya göre seyir halinde olan bir otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle tıra çarptı. Çarpışma sonrasında otomobil içerisinde bulunan 2 kişi şok geçirdi. Panik anları o esnada yoldan geçen motosiklet sürücülerinin kask kamerası tarafından böyle görüntülendi.