İstanbul\'da Özel Halk Otobüsleri Grevi, Metrobüs Duraklarında Yoğunluk Yarattı

Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası'nın aldığı eylem kararının ardından araçlar sefere çıkmayınca metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Bakırköy İncirli'deki otobüs duraklarında yaşanan yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ödeme alamayan Özel Halk Otobüsleri, 3 bin 41 otobüs ile bir günlüğüne kontak kapatarak sefere çıkmama kararı aldı. Yaşanan durum nedeniyle sabah saatlerinde işlerine ve okullarına gitmeye çalışan vatandaşların yaşadığı mağduriyet nedeniyle duraklarda yoğunluk meydana geldi. Bazı vatandaşlar yollarda yürürken, bazıları ise duraklarda uzun süre beklemek zorunda kaldı. İstanbul'da binlerce otobüsün yollara çıkmaması nedeniyle trafikte deki azalma dikkat çekti. Bakırköy İncirli'deki metrobüs durağında yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. - İSTANBUL