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İstanbul'da park kavgası cinayeti kamerada: Kafa atıp kurşun yağdırdı

Tophane'de bir emlakçı araç parkı yüzünden kavga ettiği adamın oğluna kafa atıp babasına silahla kurşun yağdırdı

Kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybederken, katil zanlısı suçüstü yakalandı

Olayla alakasız biri de bacağından yaralandı

İSTANBUL - Beyoğlu Tophane'de bir emlakçı araç parkı yüzünden kavga ettiği adamın oğluna kafa atıp, marketçiye silahla kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 50 yaşındaki adam hayatını kaybederken, olayla alakası bir kişi de bacağından yaralandı. Olay anı kameralara anbean yansırken, katil zanlısı polis tarafından olay yerinde suçüstü yakalandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Tophane'de meydana geldi. İddiaya göre emlakçılık yapan Celal K.'nin oğlu ile market sahibi Mehmet Şahin'in oğlu arasında araç parkı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Ancak olaydan yarım saat sonra Celal K. aracıyla marketin önüne geldi.

"Sen mi dövdün benim oğlumu" diyerek kafa attı

Burada aracından inen Celal K., Mehmet Şahin'in oğluna "sen mi dövdün benim oğlumu" dedikten sonra kafa attı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada, Şahin, oğlu ve yakınları Celal K.'ye saldırınca adam silahını çekti. Kurşun yağdıran Celal K., Şahin'in vücudunun çeşitli yerlerinden vurarak ağır yaralarken, bir de olayla alakasız M.Ş.Ş. bacağından vuruldu. Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği adam güçlükle zapt edildi. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

Araç parkı kavgasında marketçiyi öldürdü

Olayın ardından caddede devriye gezen polis ekipleri, saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirerek olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Şahin'in evli ve 4 çocuk babası olduğu, çocuklarından birinin 5 yaşında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Polis suçüstü yakaladı

Emniyete götürülen Celal K. suçunu itiraf ederek araç parkı yüzünden oğluyla market sahibinin oğlunun kavga ettiği ve bu sebeple kavga çıktığını, oğlunun darp edildiğini öğrenince markete gelip hesap sorduğunu ve çıkan kavgada silahla ateş açtığını söylediği öğrenildi. İfadesi sonrasında "kasten öldürme" suçundan adli işlemi yapılan Celal K. adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Mehmet Şahin'in cenazesi, Piyalepaşa Camii'nde öğle namazın sonrası kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.