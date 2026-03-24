İstanbul'da PKK Propagandası Yapan 38 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da, nevruz etkinliği sırasında bölücü terör örgütü PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandasını yaptıkları belirlenen 38 şüpheli, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile istihbarat Şube Müdürlüğü birimleri tarafından, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyon neticesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım eden şahısların katılımı ile düzenlenen "Nevruz" etkinlikleri kapsamında örgüt propagandası yaptıkları anlaşılan bazı kişiler tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda bu sabah İstanbul ve Kocaeli ilinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, 38 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda, biri kurusıkıdan bozma 3 tabanca, 2 şarjör, bu silahlara ait 307 mermi, örgütsel flamalar, yasaklı yayınlar ile şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanıp gözaltına alınan 38 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Örgüt yanlısı kişiler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL