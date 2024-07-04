İstanbul'da Provokatif Paylaşımlar Yapan 10 Kişi Tutuklandı

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Sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarla 'halkı yanıltıcı bilgi' yayan ve izinsiz toplanan şahıslara yönelik yürütülen çalışma neticesinde İstanbul'da gözaltına alınan şahıslardan 10'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu işleyen ve izinsiz toplanma olaylarına karışan şahıslara ilişkin çalışmalarına devam etti. Ekipler, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarına karıştığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 şahsa işlem yaptı. Gözaltına alınan 8 şahıstan 1'inin adli işlemleri devam ederken, 3'üne adli kontrol hükümleri uygulandı, 4 şahıs ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzinsiz toplananlar yakalandı

Polisin yaptığı çalışmaların devamında ise İstanbul genelinde izinsiz toplanmalara ve olaylara karıştıkları tespit edilen 29 şahıs yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan 3 şahsın adli işlemleri devam ederken 2 şahsa, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. 6 şahıs ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin toplam 10 kişi tutuklandı. - İSTANBUL