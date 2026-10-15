İstanbul'da sağanak etkili oldu, Ayazağa'da mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika
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İstanbul'da sağanak etkili oldu, Ayazağa'da mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı

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İstanbul\'da sağanak etkili oldu, Ayazağa\'da mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı
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İstanbul'da dün etkili olan sağanak birçok ilçede su baskınına neden olurken Sarıyer Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı. Bölgede rüzgarla savrulan demirler ve ağaç dalları kameraya yansırken ekiplerin çalışmaları görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan yağıştan en çok etkilenen noktalardan olan Sarıyer Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı.

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış kentte birçok olumsuzluğa neden oldu. Gün boyu etkili olan yağış birçok ilçede su baskınlarına neden olurken en çok etkilenen noktalardan Sarıyer Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlar iş makinesiyle kurtarıldı. Sular altındaki bölgede rüzgarın etkisiyle savrulan demirler, ağaç dalları kameraya yansıdı. Alanda ekiplerin çalışma yaptığı görülürken yağış etkisiyle oluşan tahribat da görüntülerle gözler önüne serildi.

Kaynak: İHA
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