İstanbul'da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı

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İstanbul'da son 3 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükselirken, düzenlenen operasyonlarda 8 ilçede toplam 32 bin 862 litre kaçak alkol ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı.

16.01.2025 16:54
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İstanbul'da sahte alkol nedeniyle artan ölümlerle birlikte emniyet ekipleri düğmeye bastı. 8 ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda 32 bin 862 litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ADRESE BASKIN

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte üretilen alkollü içki imalathanelerine ve içki kaçakçılarına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan çalışmalarda, etil ve metil alkollerden kaçak içki imal eden şüphelilerin kimlik ve adresleri tek tek tespit edildi. Sultangazi, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Zeytinburnu ve Beykoz'da belirlenen adreslere ve araçlara operasyon düzenlendi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskınlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerdeki aramalarda ise 32 bin 862 litre kaçak metil ve etil alkollü sıvı, 227 şişe sahte içki ve damıtma makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 6 zanlının ise polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

İstanbul\'da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Çelikk:
    Zıkkım İçin 55 12 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Parası her neyse verip içiyorsun üstüne zehirleniyorsun bandrollü üründen! ama halk susmuyor. Zıkkım için falan diyenler.. Size kaç para verelim çenenizi kapatmak için?? Herkes kendi önünden yesin bi zahmet. 6 57 Yanıtla
    Ali Sarıcıoğlu:
    boş konuşma git ötede havla 0 1
  • Mehmet Yılmaz:
    idam gelmelidir 4 31 Yanıtla
  • ROZA BEBE:
    Laik cumhurriyet rejimin acı meyveleridir bunlar 30 4 Yanıtla
  • Ali :
    Mademki yakaladiniz, icirin son damlasina kadar, bos siseleri de sokun birtaraflarina. Adaleti kendiniz uygulayin 25 3 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    MAZOT İCECEK MİLLET YAKİNDA ")) 12 0 Yanıtla
  • BAHATTİN KARAKAŞ:
    Kardeşim içmeyin şu meleti Hem kesenize zarar hem sağlığınıza zarar hem de haram 3 2 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    yapanlara ve satanlara içirin lezzet tesi yapsinlar 4 0 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    hastanede tedaviye gerçek içki verilerek mi tedavi ediliyor acaba 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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