İstanbul'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu

05.06.2026 10:08
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İstanbul ve Adıyaman merkezli operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı, büyük miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

İstanbul merkezli iki ilde sigara kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonda ayrıca 1 milyon 762 bin 600 boş makaron, 684 bin 800 dolu makaron, 1 ton 486 kilogram kıyılmış tütün, 1 milyon 277 bin 338 sigara sarma kağıdı da ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yönetmek ve üye olmak" ile örgüt faaliyeti çerçevesinde kaçakçılık suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli, Adıyaman'ı da kapsayan eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 762 bin 600 boş makaron, 684 bin 800 dolu makaron, 1 ton 486 kilogram kıyılmış tütün, 1 milyon 277 bin 338 sigara sarma kağıdı, 9 bin boş sigara paketi, 6 bin 520 paket gümrük kaçağı sigara, 237 kilogram nargile tütünü, 3 bin 923 paket elektronik sigara tütünü, 5 bin 786 puro, 511 elektronik sigara ve nargile cihazı, 195 elektronik sigara likiti, 4 kompresör, 8 sigara sarma makinesi ile 1 hassas tartı ele geçirildi. Kaçakçılık faaliyetleri kapsamında haksız kazanç sağlayarak devleti vergi kaybına uğrattıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Adıyaman, İstanbul, Güvenlik, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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