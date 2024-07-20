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İstanbul'da tedaviden dönen tansiyon hastası kadın kaza geçirince yine hastanelik oldu

Kadıköy'de tedavi gören tansiyon hastası kadın evine giderken eşinin kullandığı araçla Hasdal'da kaza yaptı

Tansiyonu çıkan kadın ambulansla hastaneye kaldırdı

İSTANBUL - İstanbul Kadıköy'de tedavi olan tansiyon hastası kadın, evine giderken eşinin kullandığı aracın Hasdal'da kaza yapması sonucu tansiyon yükselince fenalık geçirdi. Yol kenarına oturtulan kadın, olay yerine gelen ambulansla tekrardan hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Hasdal mevkisi Hamidiye Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada tansiyon hastası bir kadın, eşi Birol Özkan ve oğlu ile birlikte tedavi almak için Kadıköy'deki hastaneye gitti. Burada tedavisi tamamlanan kadın ardından 34 AZ 398 plakalı otomobillerine binerek yola koyuldu. Ailenin olduğu otomobil, Hasdal mevkisine geldiği esnada sağ şeritten seyreden 44 AFV 353 plakalı Mesut Dağdeniz idaresindeki tır ile başka bir aracın arasında kaldı. Yaşanan kazada otomobil ağır hasar alırken, yaralanan olmadı.

Tansiyon tedavisinden döndü, tansiyonu fırladı

Ancak otomobilde bulunan hasta kadın, tansiyonu yükselince fenalık geçirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler beklendiği esnada kadın yol kenarında oturtulurken, yakınları da onu sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası tansiyon hastası kadın, ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Taraflar da ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.