İstanbul\'da Terör Örgütüne Üye Olan 11 Firari Yakalandı

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İstanbul'da terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 11 firari operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, terör suçları kapsamında firar durumda olan şahısların yakalanması ile ilgili olarak çalışma başlattı. Haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından yakalama kararı bulunan ve firarilerin yakalanması amacıyla, 25 Şubat tarihinde düğmeye basıldı. Hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan ve aralarında örgütün sözde il imamı, Bylock kullanıcısı ve kamu görevlerinden ihraç edilen şahısların da bulunduğu 10 şahıs ve hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 11 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 11 şüpheli şahıstan, 1 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 10 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL