İstanbul'da Trafikte Saldırı: Şüpheli Yakalandı
İstanbul'da Trafikte Saldırı: Şüpheli Yakalandı

İstanbul\'da Trafikte Saldırı: Şüpheli Yakalandı
29.09.2025 17:17
İstanbul\'da Trafikte Saldırı: Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, trafikteki saldırganın yakalandığını duyurdu. Olayın detayları açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da bir sürücünün trafikte tartıştığı bir diğer sürücüye taşla saldırdığı görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şahsın İ.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli, yakalanarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Yerlikaya ayrıca, "Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davrananlara asla fırsat vermeyeceğiz. 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Trafikte Saldırı: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

