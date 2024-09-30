İstanbul\'da Trafikte Tehlikeli İnatlaşma

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İstanbul'da trafikte ilerleyen hafif ticari araç ile kamyonet arasında yol verme tartışması sonrasında başlayan inatlaşma, diğer sürücüleri tehlikeye soktu. Araçların birbirinin önüne manevra yaparak kazaya sebebiyet verdiği o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sultangazi - Arnavutköy Yolu'nda yol verme yüzünden tartışan hafif ticari araç ile kamyonet sürücüsü akan trafikte inatlaşmaya başladı. Şerit değiştirerek birbirleri önüne manevralar yapan araç sürücüleri hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer araçlarda bulunan vatandaşların canlarını tehlikeye attı. Tehlikeli inatlaşma başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sürücülerin, araçları birbirlerinin üzerine manevra yaparak hızla şeritler değiştirdiği görüldü. - İSTANBUL