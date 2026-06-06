İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 519 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

İstanbul'da Bayrampaşa ve Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonlarda, dün 519 kilo 50 gram sıvı metamfetamin ile 87 kilo 650 gram ara kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerinde 4 araç ile 4 adrese operasyon düzenlendi. Dün gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli yakalanırken, araç ve adreslerde yapılan aramalarda 519 kilo 50 gram sıvı metamfetamin ile 87 kilo 650 gram ara kimyasal madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün, adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL