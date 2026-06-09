İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 95 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 95 Gözaltı

09.06.2026 09:10
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İstanbul merkezli operasyonda 95 kişi gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 95 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Beyoğlu ilçesindeki Tarlabaşı, Hacı Ahmet ve Hacı Hüsrev bölgeleri merkezli operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları değerlendirilen 112 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul'da 58, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kocaeli'de ise 8 olmak üzere toplam 66 adrese, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 95 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 22'sinin başka suçlardan cezaevinde, 1'inin ise askerlik görevinde olduğu belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 57 paket halinde 146,50 gram marihuana, 9 paket halinde 11,03 gram metamfetamin, 17 paket halinde 6,30 gram kokain, 355 adet sentetik ecza, 4 adet ecstasy hap, 1 adet LSD ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 95 Gözaltı - Son Dakika

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