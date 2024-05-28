İstanbul'da yapılan denetimlerde binlerce aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da yapılan denetimlerde binlerce aranan şahıs yakalandı

İstanbul\'da yapılan denetimlerde binlerce aranan şahıs yakalandı

İstanbul genelinde yapılan denetimlerde, 3 bin 708 aranan şahıs yakalandı. Aramalarda 179.263 kilo kıyılmış tütün, 20 bin 259 paket kaçak sigara, 3 kilo 303 gram uyuşturucu madde, 86 adet uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi. Ayrıca, yasal gereklilikleri uygulamaması gerekçesiyle 15 bin 588 servis aracına 30 milyon 839 bin 585 TL idari para cezası kesildi.

28.05.2024 22:16
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İstanbul genelinde yapılan denetimlerde, 3 bin 708 aranan şahıs yakalandı. Aramalarda 179.263 kilo kıyılmış tütün, 20 bin 259 paket kaçak sigara, 3 kilo 303 gram uyuşturucu madde, 86 adet uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi. Ayrıca, yasal gereklilikleri uygulamaması gerekçesiyle 15 bin 588 servis aracına 30 milyon 839 bin 585 TL idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, okul önlerinde güvenliği tehlikeye düşüren ve aranan şahısların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 11.09.2023 ile 27.05.2024 tarihleri arasında uygulama yaptı. Toplam 161 bin 898 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda, 986 bin 850 şahıs durdurularak sorgulandı. 77 bin 550 umuma açık yer denetlendi, 6 bin 959 metruk bina kontrol edildi, 3 bin 708 aranan şahıs yakalandı. 749 şahsa adli, 4 bin 541 şahsa idari işlem yapıldı. Yapılan aramalarda; 568 bin 690 adet dolu/boş makaron, 179.263 kilo kıyılmış tütün, 20 bin 259 paket kaçak sigara, 7 bin 65 adet bandrolsüz puro, 6 bin 417 adet elektronik sigara, 3 kilo 303 gram uyuşturucu madde, 42 adet kök kenevir, bin 242 paket nargile tütünü, bin 70 adet fişek, 86 adet uzun namlulu silah ve tabanca, 54 adet kesici alet, 4 adet çalıntı motosiklet, 3 adet sahte pasaport, 3 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Ayrıca; 65 bin 91 okul servis aracı kontrol edildi. 15 bin 588'ine yasal gereklilikleri uygulamaması gerekçesiyle 30 milyon 839 bin 585 TL idari para cezası kesildi. 2 bin 374 okul servisi ise trafikten men edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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