Yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 37 şüpheli yakalandı. Soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar lirayı aştığı operasyonda, 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konulduğu bildirildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 37 Gözaltı - Son Dakika
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