İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 43 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 43 şüpheli gözaltında

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İstanbul'da yasa dışı bahis sitelerine yönelik eş zamanlı operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 252 milyon liralık işlem hacmi tespit edilirken, suçta kullanılan dijital materyallere el konuldu ve soruşturma sürüyor.

İstanbul'da yasa dışı bahis sitelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 252 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, İstanbul'un farklı ilçelerinde faaliyet gösteren şüphelilerin, komisyon karşılığında temin ettikleri yasa dışı bahis sitelerini "Turbo" ve "Jet Panel" adlı sistemler üzerinden Türkiye'de faaliyete geçirerek haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin, 24 saat esasına göre vardiyalı çalıştıkları ve farklı yasa dışı bahis sitelerinin entegre edildiği panelleri kullandıkları tespit edildi. Oyunculardan gelen paraların "dış finans evleri" üzerinden üçüncü kişilere ait hesaplara aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

Şüphelilere ait banka hesaplarında yapılan incelemelerde, 2025-2026 yılları arasında toplam 2 milyar 252 milyon 423 bin 453 liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere de el konuldu.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Banka, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 43 şüpheli gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 43 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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