İstanbul\'da milyarlarca lira dönen yasa dışı bahis çetesine operasyon: 42 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da milyarlarca lira paranın döndüğü yasa dışı bahis şebekelerine yönelik son operasyonda 42 şüpheli yakalandı. Kirli bahis çarkının çözüldüğü soruşturmalarda, şebekenin banka, kripto ve benzeri hesaplarında dönen paranın 5 milyar lirayı bulduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, milyarlarca lira paranın döndüğü yasa dışı bahis şebekelerine yönelik son operasyon İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesince gerçekleştirildi. İnternet üzerinden oynanan yasa dışı bahisle topyekun mücadele eden Siber Polisi, ilk olarak söz konusu bahis kapsamında elde edilen paraları banka hesapları ve kripto para borsaları üzerinden aklamaya yönelik faaliyetlerde bulunan "Çapkanlar" suç ağını deşifre etti.

İlk aşamada 23 kişi yakalandı, 14'ü tutuklandı

Söz konusu örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ara yakalamada 23 kuşkulu kişiyi yakaladı. Bu kişilerin 14'ü adli makamlarca tutuklanırken, polis soruşturmayı genişletti.

Çete, yasadışı bahisten 5 milyar lira kazanç elde etti

Devam eden soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, bahis çetesine mensup kişilerin organize olarak hareket ettiği ve kendilerine silahlı bir yapı kazandırdıkları anlaşıldı. Ayrıca Tiktok ve benzeri platformlarda yaşadıkları lüks hayatı göz önünde tutarak örgüte devamlı insan kaynağı sağladıkları belirlenirken, örgüt lideri ve yöneticilerinin birçok suçtan kaydı olduğu, şüpheli şahısların banka, kripto ve benzeri hesaplarında dönen para miktarının yaklaşık 5 milyar lirayı aştığı anlaşıldı.

Bahis çetesine ait 6 daire, 1 villa, 1 arsa ve 10 lüks araca el konuldu

Çeteye yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından milyarlarca lira paranın döndüğü yasa dışı bahis çarkını deşifre eden polis, yeni bir operasyon için düğmeye bastı. Söz konusu bahis çete üyelerinin yakalanması için bu sabah özel harekat timlerinin de yer aldığı geniş çaplı operasyon başlatıldı. Birçok adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, 42 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

6 silah, çeşitli çapta 358 mermi ve çelik yelek ele geçirildi

Bu kişilere ait evlerde yapılan aramalarda ise 70 cep telefonu, 90 sim kart, 1 para kasası, 6 monitör, 12 dizüstü bilgisayar, 4 hard disk ile 93 bin 200 TL, bin 141 dolar, 6 silah, bu silahlara ait çeşitli çapta 358 mermi, bir balistik yelek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında bahis çetesinin elebaşlarına ait olduğu öğrenilen 6 daire, 1 villa, 110 metrekarelik 1 arsa, 10 lüks araç olmak üzere yaklaşık 180 milyon lira değerinde taşınır taşınmaz mal varlıklarına da el konuldu. Bahis çetesinin mensupları, sorgulanmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Şüpheliler ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ederken, elde edilen veriler ve bahis çarkında dönen paranın son yıllarda yapılan en büyük operasyon niteliği taşıyor. - İSTANBUL