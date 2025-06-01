İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca belediyelere yönelik 5. dalga operasyonda gözaltına alınanların sayısı 34'e yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" iddialı soruşturma kapsamında 5. dalga operasyon başlatılmış, aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 34'e yükseldi. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda, şüpheli konumundaki 3 kişinin cezaevinde, 3'ünün yurt dışında, 7 şüphelinin ise firari konumda olduğu belirlendi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltı Sayısı 34'e Yükseldi - Son Dakika
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