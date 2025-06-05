İstanbul'da Yolsuzluk ve Terör İddiasıyla Tutuklanan İki Şüpheli Tahliye Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde ofisinde yapılan aramalarda 1 milyon 300 bin dolar para ele geçirilen Ali Nuhoğlu, 'suç örgütüne üye olmak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklanmıştı. Öte yandan şüpheli Süleyman Atik de, Capacity AVM'nin sahiplerinden rüşvet istediği, rüşvet karşılık bulmayınca belediye tarafından AVM'ye 197 milyon lira para cezası kestiği iddiasıyla 'suç örgütüne üye olmak' ve 'irtikap' suçlarından tutuklanmıştı.

Tahliye edildiler

Soruşturma kapsamında Atik ve Nuhoğlu, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak kapsamında verdikleri ifade sonrası İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararınca 'ev hapsi' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbiriyle tahliye edildiler. - İSTANBUL