İstanbul'da yürüyüş nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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İstanbul'da yürüyüş nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamayla, Beyoğlu'nda gerçekleşecek olan yürüyüş nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

30.06.2024 04:29
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamayla, Beyoğlu'nda gerçekleşecek olan yürüyüş nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamayla, Beyoğlu'nda gerçekleşecek olan yürüyüş nedeniyle bazı yolların saat 10.00 itibariyle trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre kapanacak yollar şöyle; Sıraselviler Caddesi, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydan İstikameti, Taksim Meydan (Büfeler Önü) - İstiklal Caddesine bağlanan yol, Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne Giriş-Çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak- Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi, İstiklal Caddesi İstikameti, Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi istikameti, Tak-I Zafer Caddesi trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergahlar ise; İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi olarak açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da yürüyüş nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

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