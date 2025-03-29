İstanbul'daki İzinsiz Gösterilere Katılan 74 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika
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İstanbul'daki İzinsiz Gösterilere Katılan 74 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı

İstanbul'da izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 59'u tutuklu 74 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştır. İstanbul Valiliği'nin yasaklama kararına rağmen eylemlere katılan şüpheliler, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmakla suçlanıyor.

29.03.2025 00:06
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İstanbul'daki izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 59'u tutuklu 74 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör ve yolsuzluk" soruşturmalarının ardından İBB Binası ve bazı cadde ve sokaklarda yaşanan izinsiz gösterilerle ilgili soruşturmada iddianame hazırlandı.

Soruşturmaya ilişkin 59'u tutuklu 74 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Valiliğinin kararıyla 19- 23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı, ardından bu kararın 4 gün daha uzatıldığı belirtildi.

İstanbul genelinde farklı noktalarda söz konusu yasaklama kararlarına uyulmayarak çeşitli toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin düzenlendiğinin tespit edildiğinin aktarıldığı iddianamede, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kanuna aykırı olarak faaliyetlerde bulunan gruplar içerisinde yer alan şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda şüphelilerin tespit edildiği anlatıldı.

İddianamede, eylem görüntüleri üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde her bir şüpheli yönünden ayrı ayrı araştırma tutanakları düzenlendiği, şüphelilerin İstanbul Valiliği'nin yasaklama kararına rağmen toplantı, gösteri ve yürüyüşlerde yer aldığının sabit olduğu belirtildi.

3'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi

Hazırlanan iddianamede, ifade tutanakları, sorgu zaptları, kollukça düzenlenen araştırma tutanakları, yasaklama kararı ve dosya kapsamına göre şüphelilerin, İstanbul Valiliği'nce alınan yasaklama kararına, dağılmaları yönünde ikaz edilmelerine rağmen kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşünde bulunmaya devam ettikleri, uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ederek 2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda' belirtilen suçu işlediklerine dair yeterli şüphe oluştuğu kaydedildi.

İddianamede şüphelilerin, 'kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılarak, ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etme' suçundan, 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, dosya kapsamında haklarında yakalama kararı düzenlenen ya da ayrıca değerlendirme yapılacak 25 şüpheli için de ayırma kararı verilerek, dosyanın ayrı soruşturma numarasına kaydedildiği bilgisine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'daki İzinsiz Gösterilere Katılan 74 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika

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