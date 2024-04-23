İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit oğluna koltuğunu devretti

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İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koltuğunu temsili olarak Galatasaray Ortaokulu öğrencisi şehit oğlu Çağatay Özmen'e devretti.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kentte eğitim öğretim hayatlarına devam eden öğrenciler ile 2016'da Mardin'de bir operasyonda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara GATA'da şehit düşen özel harekat polisi Ozan Özmen'in oğlu Çağatay Özmen'i makamında kabul etti.

Ziyarete gelen öğrenci ve velilerle bir süre görüşen Zafer Aktaş'ın makamını temsili olarak Galatasaray Ortaokulu öğrencisi şehit oğlu Çağatay Özmen devraldı.

İl Emniyet Müdürü'nün "3310" koduyla polis telsizinden anons yapan şehit çocuğu, geleceğin teminatı olan çocukların her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, onların güvenlik ve asayiş içerisinde büyümeleri için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.

Telsiz anonsunun devamında 23 Nisan'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini arttıracaklarını kaydeden Çağatay Özmen, "Trafiğe çıkacak araç sürücülerimize sesleniyorum. Emniyet kemerlerini araçlarımıza binerken mutlaka takalım. Hız yapmamaya dikkat edelim. En önemlisi trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Bu talimatlarıma son olarak teşkilat mensuplarımızın çocuklarının bayramını kutluyorum. Bütün meslektaşlarımı Allah korusun" dedi.

Zafer Aktaş, programın sonunda çocuklara çeşitli hediyeler taktim etti. - İSTANBUL