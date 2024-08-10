Esenyurt'ta ambulans şoförüne motorlu saldırı - Son Dakika
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Esenyurt'ta ambulans şoförüne motorlu saldırı

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Esenyurt'ta ihbar üzerine bir akaryakıt istasyonuna gelen ambulanstaki görevliler ile çalışanlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir adam, ambulans şoförünün üstüne motor sürerek çarptı.

10.08.2024 09:56  Güncelleme: 10:50
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İstanbul Esenyurt'ta ambulans ekibi ile bir grup arasında iddiaya göre 'İşimize karışmayın' meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir şahıs ambulans şoförüne motosikletle çarparken yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Benzin istasyonuna gelen genç kız, bilinmeyen bir nedenle bağırmaya başladı. Durumdan endişelenen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Akaryakıt istasyonunda çalışan bir çalışan, "Kıza sakinleştirici vurun" diye sağlık personellerine baskı yaptı. Sağlık çalışanları ise "İşimize karışmayın" yanıtını verince ortalık karıştı.

ÜZERİNE MOTOR SÜREREK ÇARPTI

Ambulanstan inen sağlık görevlileri ile çevredeki vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışma büyürken taraflar kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bir adam sağlık görevlisinin üstüne motor sürerek çarptı. Kavga, kalabalığın dağılması ile son bulurken yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Esenyurt\'ta ambulans şoförüne motorlu saldırı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta ambulans şoförüne motorlu saldırı - Son Dakika

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