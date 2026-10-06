İstanbul Eyüpsultan'da jandarma 50 kilo uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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İstanbul Eyüpsultan'da jandarma 50 kilo uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltında

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İstanbul Eyüpsultan'da Fenertepe Gişeleri civarında bir aracı yakalayan jandarma ekipleri, 50 kilogram kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirdi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alınırken, maddenin net ağırlığının tutanakla belirleneceği bildirildi.

İstanbul Eyüpsultan'da bir araca düzenlenen operasyonda 50 kilogram kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi Fenertepe Gişeleri'ndeki dinlenme tesisi civarında tedbir aldı. Söz konusu araç, ekipler tarafından yakalandı. Araçta bulunan sürücü Hilal Yiğit K. ile Savaş K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta, arama yapıldı. Aramada gri renkli valiz ve siyah poşet içerisinde daralı ağırlığı 50 kilogram gelen, kokain olduğu değerlendirilen beyaz renkli uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirildi. Maddenin net ağırlığının sayım ve tartım tutanağında belirleneceği bildirildi. Aramada ayrıca şüphelilere ait 2 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: İHA
EyüpsultanJandarma3. SayfaİstanbulGözaltıGüncelSon Dakika

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