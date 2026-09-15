İstanbul Fatih ilçesi Sofçuhan İşhanı içinde bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Bir şüphelinin de yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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İstanbul Fatih ilçesi Sofçuhan İşhanı içinde bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
İstanbul Fatih ilçesi Sofçuhan İşhanı içinde bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Bir şüphelinin de yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul Fatih ilçesi Sofçuhan İşhanı içinde bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Bir şüphelinin de yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - Son Dakika
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