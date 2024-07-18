İstanbul Gayrettepe'deki Yangınla İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika
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İstanbul Gayrettepe'deki Yangınla İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

İstanbul Gayrettepe'de meydana gelen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın öncesi işçilerin içeride çalıştığı, dışarıdan gelen kişilerin yangın tüpünü kullanmaya çalıştığı ve dumanların hızla yayıldığı görülüyor.

18.07.2024 09:25
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İstanbul Gayrettepe'de tadilatta olan gece kulübünde meydana gelen ve 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın öncesi işçilerin içeride çalıştığı, dışarıdan gelen kişilerin yangın tüpünü kullanmaya çalıştıkları ve dumanların bir anda içeriyi kapladığı görülüyor.

Beşiktaş Gayrettepe'de geçtiğimiz 2 Nisan günü meydana gelen olayda, 16 katlı bir binanın -1 ve -2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapıldığı esnada yangın çıkmıştı. Çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede 9 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce duruşmanın görülmesine Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda mahkemenin verdiği aranın ardından devam edilmişti.

Duruşmada iki tutuklu tahliye edilmişti

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirilen süre, delillerin toplanmış olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle sanıklar Dursun Çelik ve İbrahim Bildirici'nin adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vermişti. Mahkeme diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelenmişti.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan 29 kişinin öldüğü feci olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın öncesi işçilerin içeride çalıştığı, dışarıdan gelen kişilerin yangın tüpünü kullanmaya çalıştıkları ve dumanların bir anda içeriyi kapladığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Gayrettepe'deki Yangınla İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Gayrettepe'deki Yangınla İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika
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