İstanbul Güngören'de taksiye çarpan otomobil takla attı, sürücü yara almadı - Son Dakika
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İstanbul Güngören'de taksiye çarpan otomobil takla attı, sürücü yara almadı

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İstanbul Güngören\'de taksiye çarpan otomobil takla attı, sürücü yara almadı
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İstanbul Güngören Çinçindere Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında seyir halindeki 34 MYG 575 plakalı otomobil, park halindeki taksiye çarparak takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken sürücü yara almadan araçtan çıktı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Güngören'de seyir halindeki otomobil, park halindeki taksiye çarparak takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Güngören Çinçindere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki 34 MYG 575 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol üzerinde park halindeki taksiye çarparak takla attı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü aracın içerisinden çıkarken, kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaİstanbulGüvenlikGüncelKazaSon Dakika

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