İstanbul Haramidere\'de kamyonet metrobüs bariyerlerine çarpıp yan döndü, trafik durdu

İstanbul Haramidere'de kamyonet metrobüs bariyerlerine çarpıp yan döndü, trafik durduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul E-5'te Haramidere mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kamyonet metrobüs bariyerlerine çarparak yan döndü. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen maddi hasarlı kaza, Avcılar istikametinde trafiği durma noktasına getirdi.
İstanbul E-5 kara yolu Haramidere mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda metrobüs bariyerlerine çarpan kamyonet kaza yaptı. Maddi hasarlı kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi.
Kaza, saat 15.20 sıralarında E-5 kara yolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet metrobüs yolu bariyerlerine çarparak yan döndü. Maddi hasarlı kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi.
Olay yerine çekici beklenildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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