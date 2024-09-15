İstanbul Havalimanı'nda eşini sevgilisiyle basan adam çılgına döndü: "Kim lan bu herif!" - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda eşini sevgilisiyle basan adam çılgına döndü: "Kim lan bu herif!"

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İstanbul Havalimanı'nda eşini sevgilisiyle basan adam, sinir krizi geçirdi. Eşinin ve sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişinin üzerine yürüyen adam havalimanını birbirine kattı. Eşine küfürler yağdıran adamı çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

15.09.2024 08:58  Güncelleme: 09:10
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İstanbul Havalimanı'nda şaşırtan bir olay yaşandı. Eşinin Atina uçağından sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyle indiğini gören adam çılgına döndü.

"BU BENİM KARIM BU DA ATİNA'DA BİRLİKTE OLDUĞU ADAM"

Eşine ve sevgilisine küfürler yağdıran öfkeli adam, "Bu benim karım bu da Atina'da birlikte olduğu adam..." diyerek ortalığı birbirine kattı. Aldatıldığını öğrenen eş karısının kendi çantalarıyla seyahate gittiğini belirterek, "Allah belanı versin. Niye boşanmadın? Hırsız, paramı çaldın. 'Bu da benim çantam" sözleriyle isyan etti.

VATANDAŞLAR NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDI

Çevredeki vatandaşlar olay karşısında neye uğradıklarını şaşırdı ardından aldatılan eşi sakinleştirmeye çalıştı. Güvenlik ekiplerinin müdahale etmesiyle olay kapandı.

İstanbul Havalimanı, Güvenlik, Aldatmak, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Havalimanı'nda eşini sevgilisiyle basan adam çılgına döndü: 'Kim lan bu herif!' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mmt Erd: Allah'ım artık senin hüküm ve kurallarınla yaşamayı bizlere nasip et. Bu kendi hükümlerini koyanlar bizleri ne hale getirdi. İslam olmazsa bunların hepsi devam edecek 131 27 Yanıtla
  • fırat akgul: Allah yardımıcı olsun çok zor bir durum.Allah düşmanımın başına vermesin 126 6 Yanıtla
  • Bilal Akarsu: Ondan sonra kadın cinayeti var diye vay vela koparıyoruz, evli bir kadının sevgilisi olabilir mi, 73 7 Yanıtla

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda eşini sevgilisiyle basan adam çılgına döndü: "Kim lan bu herif!" - Son Dakika
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