İstanbul Havalimanı'nda şaşırtan bir olay yaşandı. Eşinin Atina uçağından sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyle indiğini gören adam çılgına döndü.
Eşine ve sevgilisine küfürler yağdıran öfkeli adam, "Bu benim karım bu da Atina'da birlikte olduğu adam..." diyerek ortalığı birbirine kattı. Aldatıldığını öğrenen eş karısının kendi çantalarıyla seyahate gittiğini belirterek, "Allah belanı versin. Niye boşanmadın? Hırsız, paramı çaldın. 'Bu da benim çantam" sözleriyle isyan etti.
Çevredeki vatandaşlar olay karşısında neye uğradıklarını şaşırdı ardından aldatılan eşi sakinleştirmeye çalıştı. Güvenlik ekiplerinin müdahale etmesiyle olay kapandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul Havalimanı'nda eşini sevgilisiyle basan adam çılgına döndü: 'Kim lan bu herif!' - Son Dakika
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