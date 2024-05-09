İstanbul Havalimanı'nda gövdesinin üzerine inen uçak bulunduğu yerden kaldırıldı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda gövdesinin üzerine inen uçak bulunduğu yerden kaldırıldı

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İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen kargo uçağı, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Uçakta meydana gelen kısa süreli alevlenme ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, uçaktaki yükler boşaltıldıktan sonra uçak çekici araçlarla kaldırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olayın ardından ekipleri kutlayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

09.05.2024 01:59  Güncelleme: 02:01
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İstanbul Havalimanı'nda gövdesinin üzerine inen uçak bulunduğu yerden kaldırıldı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen kargo uçağı, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağı, ön iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerine piste iniş yaptı. İniş sırasında sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevlere teslim olan uçak ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza kırım ve İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibi yaptığı çalışmalarının ardından, önce uçakta bulunan yükler boşaltıldı ardından da kargo uçağı, çekici araçlarla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "İstanbul Havalimanı'mızda gövdesi üzerine inen kargo uçağının ekiplerimiz tarafından kaldırılma çalışmaları başarıyla tamamlandı. Pistimiz, uçağın çekilmesinin ardından hassasiyetle temizlendi. Gerçekten işinin ehli olan ekiplerimiz, pist alanında saatler süren, organize ve çok titiz bir çalışmaya imza attı. Elim sonuçlara varabilecek bu tarz durumların önlenmesine örnek teşkil edecek bir müdahale ve çalışma performansı sergilediler. Olayın yaşanmaya başladığı ilk dakikadan itibaren soğukkanlı bir şekilde, strateji ve eylem planı oluşturarak hareket eden her bir görevlimizi kutluyorum. Kargo uçağının personeline ve İstanbul Havalimanı çalışanlarımıza yeniden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim; her türlü kaza ve beladan ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı korusun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Havalimanı'nda gövdesinin üzerine inen uçak bulunduğu yerden kaldırıldı - Son Dakika

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